  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Vore
  4. Commercial
  5. Salle de conférence

Salles de conférence à vendre en Bashkia Vore, Albanie

3 propriétés total trouvé
Salle de conférence 3 500 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 3 500 m²
Berxulli, Albanie
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 500 m²
Sol 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Salle de conférence 2 500 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 2 500 m²
Berxulli, Albanie
Surface 2 500 m²
Sol 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Salle de conférence 1 057 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 1 057 m²
Berxulli, Albanie
Surface 1 057 m²
Sol 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
