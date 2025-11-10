Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Vore
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bashkia Vore, Albanie

salles de conférence
3
5 propriétés total trouvé
Salle de conférence 3 500 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 3 500 m²
Berxulli, Albanie
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 500 m²
Sol 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Laisser une demande
Entrepôt 1 326 m² dans Berxulli, Albanie
Entrepôt 1 326 m²
Berxulli, Albanie
Surface 1 326 m²
We are selling Kapanon + Plot on Rinasi street The object is located on Rinasi street with d…
$1,63M
Laisser une demande
Salle de conférence 2 500 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 2 500 m²
Berxulli, Albanie
Surface 2 500 m²
Sol 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Laisser une demande
Propriété commerciale 600 m² dans Marikaj, Albanie
Propriété commerciale 600 m²
Marikaj, Albanie
Nombre de pièces 40
Chambres 38
Nombre de salles de bains 38
Surface 600 m²
Sol 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02M
Laisser une demande
Salle de conférence 1 057 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 1 057 m²
Berxulli, Albanie
Surface 1 057 m²
Sol 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller