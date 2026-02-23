  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Himare
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Bashkia Himare, Albanie

Himare
2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albanie
depuis
$1,42M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
VILLA LUXURY EN CONSTRUCTION – DEUXIÈME ROYAUME DE LA MER – 1 200 000 €Une villa premium actuellement en construction sur la Côte Verte 2, située à Palasë, Vlorë. Situé sur la deuxième rangée de la mer, cette propriété offre une opportunité d'investissement exclusive dans l'une des stations …
Al Imobiliare
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albanie
depuis
$1,19M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
VILLA LUXURY EN CONSTRUCTION – DEUXIÈME ROYAUME DE LA MER – 1 200 000 €Une villa premium actuellement en construction sur la Côte Verte 2, située à Palasë, Vlorë. Situé sur la deuxième rangée de la mer, cette propriété offre une opportunité d'investissement exclusive dans l'une des stations …
Al Imobiliare
