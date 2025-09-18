Ia Makharadze

À propos de l'agence

La société MBG Group a été fondée en 2015. C'est un moyen long et difficile de prendre sa place dans un environnement concurrentiel et de devenir l'un des exemples les plus réussis dans son domaine. L'entreprise se renouvelle constamment, suit de près le marché immobilier et suit les innovations législatives dans ce domaine. Elle propose de nouvelles approches de la vente de biens immobiliers, un développement professionnel constant de ses agents immobiliers, le plein respect de la législation géorgienne, des services qui tiennent compte des caractéristiques individuelles de chaque personne et des prix très compétitifs !