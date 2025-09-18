  1. Realting.com
Ia Makharadze

Géorgie, Tbilissi
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
4 années 2 mois
Langues
English, Русский
Site web
mbg.ge/en
À propos de l'agence

La société MBG Group a été fondée en 2015. C'est un moyen long et difficile de prendre sa place dans un environnement concurrentiel et de devenir l'un des exemples les plus réussis dans son domaine. L'entreprise se renouvelle constamment, suit de près le marché immobilier et suit les innovations législatives dans ce domaine. Elle propose de nouvelles approches de la vente de biens immobiliers, un développement professionnel constant de ses agents immobiliers, le plein respect de la législation géorgienne, des services qui tiennent compte des caractéristiques individuelles de chaque personne et des prix très compétitifs !

FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS dans Gori, Géorgie
FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS
Gori
À VENDRE!!! FONCTIONNEMENT MODÈLE DE JUSTICE DES FRUITS FABRICANT — ÉQUIPEMENT COMPLET, ENTR…
Prix ​​sur demande
EXCLUSIVE OFFER!!! OPERATING COMMERCIAL PROPERTY (FOOD ESTABLISHMENT) — CAFÉ/RESTAURANT FOR SALE IN SABURTALO dans Tbilissi, Géorgie
EXCLUSIVE OFFER!!! OPERATING COMMERCIAL PROPERTY (FOOD ESTABLISHMENT) — CAFÉ/RESTAURANT FOR SALE IN SABURTALO
Tbilissi
Surface 181 m²
Nombre d'étages 1
OFFRE EXCLUSIVE!!! PROPRIÉTÉ COMMERCIALE OPÉRATIONNELLE (ÉTABLISSEMENT DES FEUILLES) — CAFÉ/…
Prix ​​sur demande
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi dans Sighnaghi, Géorgie
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi
Sighnaghi
À Vendre – Cave à vin opérationnelle près de Sighnaghi, sur le col Tsnori-Sighnaghi Situé da…
Prix ​​sur demande
COMMERCIAL SPACE FOR SALE IN SABURTALO – FIRST FLOOR, BEST PRICE dans Tbilissi, Géorgie
COMMERCIAL SPACE FOR SALE IN SABURTALO – FIRST FLOOR, BEST PRICE
Tbilissi
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
ESPACE COMMERCIAL À VENDRE EN SABURTALO – PREMIERE PLACE, MEILLEUR PRIXUn espace commercial …
Prix ​​sur demande
Ia Makharadze
Ia Makharadze
34 propriétés
