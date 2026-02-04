Fox Promotion S.C

Prestations de service

Nous offrons notre expertise en investissement immobilier en Pologne. Nous fournissons l'accès à différents types de projet avec un accent profond sur le rendement. Nous avons une solide expérience auprès des investisseurs étrangers. Nos services ci-dessous:

A) Investissements de rachat;

B) Atout nécessitant des travaux de rénovation et de finition (nous pouvons nous en occuper);

C) Nouveau projet de développement qui sera prêt à l'avenir, et nous pouvons prendre de la finition.

Pour l'option A, nous fournissons les services suivants:

Trouver les propriétés;

Conseils sur mesure en matière d'investissement;

Nous organisons le marché;

Négociation des prix;

Nous organisons la rencontre au notaire avec le traducteur assermenté (obligatoire);

Après la transaction, nous gérons le changement de propriété au conseil municipal, administration du bâtiment, fournisseur d'énergie;

Nous vous aidons à configurer votre numéro NIP (numéro d'impôt personnel en Pologne);

Nous offrons le 1er locataire: nous faisons le marketing pour trouver le locataire, nous organisons les visites, et nous gérons le contact de location.

Pour les options B et C, nous fournissons les mêmes services que l'option A, et en outre nous offrons: