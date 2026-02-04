  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Fox Promotion S.C

Fox Promotion S.C

Pologne, Varsovie
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 8 mois
Langues
Langues
English, Polski, Français
Site web
Site web
thefox.pl
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Créé en 2015, nous sommes spécialisés dans l'investissement immobilier en Pologne. Notre bureau est situé à Varsovie City Centre et nous avons opéré dans les plus grandes villes polonaises. Notre bureau est situé à: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Varsovie.

Prestations de service

Nous offrons notre expertise en investissement immobilier en Pologne. Nous fournissons l'accès à différents types de projet avec un accent profond sur le rendement. Nous avons une solide expérience auprès des investisseurs étrangers. Nos services ci-dessous:

A) Investissements de rachat;
B) Atout nécessitant des travaux de rénovation et de finition (nous pouvons nous en occuper);
C) Nouveau projet de développement qui sera prêt à l'avenir, et nous pouvons prendre de la finition.

Pour l'option A, nous fournissons les services suivants:

  • Trouver les propriétés;
  • Conseils sur mesure en matière d'investissement;
  • Nous organisons le marché;
  • Négociation des prix;
  • Nous organisons la rencontre au notaire avec le traducteur assermenté (obligatoire);
  • Après la transaction, nous gérons le changement de propriété au conseil municipal, administration du bâtiment, fournisseur d'énergie;
  • Nous vous aidons à configurer votre numéro NIP (numéro d'impôt personnel en Pologne);
  • Nous offrons le 1er locataire: nous faisons le marketing pour trouver le locataire, nous organisons les visites, et nous gérons le contact de location.

Pour les options B et C, nous fournissons les mêmes services que l'option A, et en outre nous offrons:

  • Coordination et gestion du travail avec l'architecte d'intérieur;
  • Visite régulière pendant la rénovation;
  • Nous vous mettons à jour par e-mail et en envoyant des photos;
  • Contrôle du budget et du calendrier Notre architecte/architecte d'intérieur garantit 2 ans de finition.
Nos agents en Pologne
Voir tout 22 agents
Nicolas Jerzyk
Nicolas Jerzyk
111 propriétés
Gosia
Gosia
2 propriétés
Iwona
Iwona
41 propriété
Joanna Fox
Joanna Fox
Agences à proximité
Keller Williams Poland
Pologne, Voïvodie de Grande-Pologne
Année de création de l'entreprise 2020
Keller Williams (1983) est un leader sur le marché mondial des ventes de biens immobiliers.De nombreux éditeurs, dont Forbes, ont reconnu l'entreprise comme l'une des agences immobilières les mieux notées. Nous opérons actuellement dans 52 pays, ce qui nous aide à trouver des propriétés pour…
Laisser une demande
Prestige Real Estate
Pologne, Varsovie
Propriété résidentielle 66
Le Prestige Real Estate Varsovie est une entreprise expérimentée, fiable et digne de confiance qui s'occupe de biens locatifs à long terme. Nous sommes fiers d'offrir un service professionnel à tous nos clients et nos agents immobiliers sont formés pour vous aider à atteindre vos objectifs.…
Laisser une demande
GOESTE
Pologne, Varsovie
Année de création de l'entreprise 2014
Propriété résidentielle 3577 Propriété commerciale 5 Location longue durée 1 Terres 222
Notre agence immobilière est spécialisée dans la vente de maisons et d'appartements à Varsovie et ses environs. Nous fournissons des services complets à nos clients, offrant toujours des conseils qualifiés et choisissant les solutions les plus optimales pour eux à chaque étape du processus.N…
Laisser une demande
PRO Silver
Mazur Estate
Pologne, Pologne
Année de création de l'entreprise 2022
Propriété résidentielle 144 Propriété commerciale 4 Location longue durée 130 Terres 3
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
Русский, Polski, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Varem Estate Sp. z o.o.
Pologne, Varsovie
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 10
Nous sommes en mission de faire l'achat et la vente de maisons rapides, simples et sûres. Nous offrons des offres d'achat instantanées, des services de courtage et des appartements de ville prêts à emménager. Notre équipe d'experts, soutenue par la technologie AI, assure efficacité et tranqu…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Realting.com
Aller