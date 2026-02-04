Fox Promotion S.C

Créé en 2015, nous sommes spécialisés dans l'investissement immobilier en Pologne. Notre bureau est situé à Varsovie City Centre et nous avons opéré dans les plus grandes villes polonaises. Notre bureau est situé à: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Varsovie.
Nous offrons notre expertise en investissement immobilier en Pologne. Nous fournissons l'accès à différents types de projet avec un accent profond sur le rendement. Nous avons une solide expérience auprès des investisseurs étrangers. Nos services ci-dessous:
A) Investissements de rachat;
B) Atout nécessitant des travaux de rénovation et de finition (nous pouvons nous en occuper);
C) Nouveau projet de développement qui sera prêt à l'avenir, et nous pouvons prendre de la finition.
Pour l'option A, nous fournissons les services suivants:
Pour les options B et C, nous fournissons les mêmes services que l'option A, et en outre nous offrons: