Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Thủ Đức
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Thu Duc, Vietnam

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Apartamento 1 habitación
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 5/25
Entrada en la inversión Hoshimina en el comienzo de la venta. Será el 20-28 de diciembre de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Thu Duc, Vietnam

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir