  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Nha Trang
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Vista a la montaña

Estudios en la montaña en venta en Nha Trang, Vietnam

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitación
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 10/30
En venta estudio con reparaciones de calidad y muebles. La superficie total es de 29 metros …
$64,450
Agencia
MyVietHome Estate
Idiomas hablados
English, Русский
