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Estudio 1 habitacion en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Estudio 1 habitacion
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 25
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$54,000
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Apartamento en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
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Estudio en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Estudio
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Área 35 m²
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