Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. An Giang Province
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en An Giang Province, Vietnam

;
Phu Quoc
6
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Phu Quoc, Vietnam
Apartamento 1 habitación
Phu Quoc, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 15
Vietnam ha invertido $17 mil millones para convertir la isla en una alternativa ideal a Bali…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en An Giang Province

1 habitación

Parámetros de las propiedades en An Giang Province, Vietnam

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir