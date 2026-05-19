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Casas del mar en Venta en Rocha, Uruguay

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1 propiedad total found
Casa 12 habitaciones en Rocha, Uruguay
Casa 12 habitaciones
Rocha, Uruguay
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Piso 1/1
Experimente la combinación perfecta de comodidad y tranquilidad en esta impresionante casa d…
$1,75M
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Agencia
International real estate agency Habita
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