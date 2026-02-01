Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del mar en venta en Uruguay

Apartamento 12 habitaciones en Punta Del Este, Uruguay
Apartamento 12 habitaciones
Punta Del Este, Uruguay
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
Piso 12/18
Experimenta el máximo lujo de vida en Punta del Este, Uruguay, en este impresionante condomi…
$700,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 9 habitaciones en Punta Del Este, Uruguay
Apartamento 9 habitaciones
Punta Del Este, Uruguay
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 10/18
Experimenta lo último en lujo vivir en Punta del Este, Uruguay, en este impresionante 3 dorm…
$550,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
