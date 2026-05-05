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Adosados en Venta en Bronx County, Estados Unidos

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54 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Complejo cerrado exclusivo de tan solo 16 villas semiconjuntas, semiconjuntas y unifamiliare…
$970,726
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Amplia casa adosada de 3 dormitorios en Riviera del Sol con impresionantes vistas al mar, go…
$611,852
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Exclusivo desarrollo de 87 viviendas unifamiliares listas para entrar, ubicadas en la parte …
$476,538
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Alanya HomeAlanya Home
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Sumérgete en un mundo de exclusividad en el encantador pueblo de Mijas, en la soleada costa …
$605,969
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Nuevo proyecto sobre las pistas de La Concha en Istán, Marbella. Situado en una zona de bell…
$735,399
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Bel-Air, en la codiciada Nueva Milla de Oro, es…
$747,165
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Primera línea golf 3 cama adosada con garaje sótano situado en pequeña comunidad privada cer…
$605,969
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Su nuevo hogar espera en Torreblanca del Sol, Fuengirola Imagínese vivir a solo 5 minutos a…
$528,311
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 217 m²
Complejo exclusivo de 16 villas recién construidas en Mijas. Estas casas de diseño modernas …
$717,749
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Nuevo proyecto en La Cala Resort que consta de casas de golf en primera línea con vistas pan…
$747,165
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Complejo cerrado exclusivo de tan solo 16 villas semiconjuntas, semiconjuntas y unifamiliare…
$994,259
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Exclusivo desarrollo de 87 viviendas unifamiliares listas para entrar, ubicadas en la parte …
$476,538
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Ubicado en un oasis elevado con vistas a Fuengirola. Esta colección íntima de sólo 11 propie…
$758,932
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Nuevo proyecto sobre las pistas de La Concha en Istán, Marbella. Situado en una zona de bell…
$729,516
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
***Elegant Boutique Community Living*** Ibergolf es un enclave residencial exclusivo e íntim…
$523,604
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Exclusivo desarrollo de 87 viviendas unifamiliares listas para entrar, ubicadas en la parte …
$476,538
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 229 m²
Sumérgete en un mundo de exclusividad en el encantador pueblo de Mijas, en la soleada costa …
$688,333
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Área 238 m²
Exclusivo desarrollo de 11 viviendas semiconjuntas y semiconexas en FuengirolaBienvenido a s…
$751,872
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
LOCALIZACIÓN Y LOCALACIÓN!!! Casa a REFORM en el casco antiguo de Marbella, en una calle lle…
$594,202
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Hermosa Villa independiente de 3 dormitorios con vistas al mar en Riviera del Sol Situada en…
$547,137
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Adosado, Aloha, Costa del Sol. 4 Dormitorios, 3.5 Baños, Construido 170 m2, Terraza 25 m2. …
$1,00M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
¡Nuevo lanzamiento en Mijas! Casas adosadas de nueva construcción en Mijas, MalagaMagnífico …
$483,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 217 m²
Complejo exclusivo de 16 villas recién construidas en Mijas. Estas casas de diseño modernas …
$702,453
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Exclusivo desarrollo de 11 viviendas semiconjuntas y semiconexas en FuengirolaBienvenido a s…
$751,872
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Exclusivo desarrollo de 87 viviendas unifamiliares listas para entrar, ubicadas en la parte …
$476,538
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Ubicado en un oasis elevado con vistas a Fuengirola. Esta colección íntima de sólo 11 propie…
$704,806
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Un proyecto único en la exclusiva zona de Cancelada, en la Nueva Milla de Oro de Estepona. E…
$1,03M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Este exclusivo proyecto consta de 13 lujosas casas adosadas en La Cala de Mijas, en la Costa…
$1,15M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Gran oportunidad en el corazón de Los Boliches! Nos complace presentar esta propiedad con en…
$529,487
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
¡Nuevo lanzamiento en Mijas! Casas adosadas de nueva construcción en Mijas, MalagaMagnífico …
$484,775
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