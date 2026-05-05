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Estudios en venta en Bronx County, Estados Unidos

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Estudio en Nueva York, Estados Unidos
Estudio
Nueva York, Estados Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Por favor, véase la descripción. PROPIEDAD CON UN RETURO FIXED del 5%, CONDICIONES ESPECIALE…
$135,313
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Estudio en Nueva York, Estados Unidos
Estudio
Nueva York, Estados Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Estudio en un complejo frente a la playa con impresionantes vistas! ¿Buscas una inversión p…
$282,393
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Estudio en Nueva York, Estados Unidos
Estudio
Nueva York, Estados Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
ESTUDIO DE BEACHFRONT EN CALAHONDA, MIJAS COSTA. ¡Listo para entrar! Situado en la octava pl…
$252,977
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AdriastarAdriastar
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