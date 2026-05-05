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Áticos en Venta Bronx County, Estados Unidos

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35 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Completo reformado 118 m2 Ático con vistas panorámicas, cerca de Mijas Golf Experiencia ele…
$641,268
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ático de lujo con vistas al mar, golf y La Concha – Jardines de Nueva Andalucía Descubre es…
$1,05M
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Ático Ático 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Amplio ático junto a la playa del edificio River Playa, en la frontera entre Fuengirola y Lo…
$882,479
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AdriastarAdriastar
Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Atico impresionante en Calahonda con vistas incomparables Descubre tu casa de ensueño en el …
$341,225
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Luminoso dúplex con vistas panorámicas en Los Pacos! Bienvenido a esta propiedad situada en…
$488,305
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Impresionante Ático Duplex en Playa con Licencia Turística, Historia del Alquiler y Gran Pot…
$552,902
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MontbelMontbel
Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Fantástico ático de 3 dormitorios 2 baños a solo 11 minutos a pie de la playa de La Cala. Si…
$500,071
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Presentamos este maravilloso nuevo ático en el mercado con espectaculares vistas panorámicas…
$810,704
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Segunda línea. Este es un precioso apartamento ático de 2 dormitorios con fantástica piscina…
$617,735
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Ático dúplex con vistas abiertas en Lomas de Torreblanca Descubra este fantástico ático dúp…
$469,479
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
***Fantástico dúplex de 3 dormitorios a pocos pasos de la playa*** Este fantástico dúplex de…
$382,407
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Encantador Ático en el casco antiguo - La mejor calidad con vistas impresionantes! Bienveni…
$410,647
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Se trata de una comunidad cerrada en Casares Costa, donde impresionantes vistas al mar y un …
$410,647
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
*** Immaculado Ático dúplex de 3 dormitorios con impresionantes vistas costeras*** Este átic…
$347,108
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Recientemente reducido a 620.000 € para una venta rápida Impresionante ático que ofrece impr…
$729,516
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
¡Bienvenido a la casa de tus sueños! Este espectacular apartamento en venta se encuentra en …
$929,544
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Bienvenido a este precioso ático reformado en el complejo de Los Prados del Golf, situado en…
$582,436
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Fantástico Ático en Carvajal, Fuengirola, Costa del Sol Este ático lo tiene todo. Situado a …
$1,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Ático Renovado Exclusivo en el Mar en el Corazón de Fuengirola Nos complace presentar esta …
$617,735
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Impresionante Penthouse Duplex en Playa Real, Marbesa, Marbella Imagínese despertar al soni…
$641,268
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Atico dúplex en venta en Nueva Torrequebrada, Benalmadena Costa. Atico dúplex en venta en N…
$541,254
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Primera planta sin ascensor. Sólo se redujo de 489.000 a 458.000 para una venta rápida. Este…
$538,900
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubra este excepcional ático de esquina situado en la bonita zona de La Paloma, que ofrec…
$500,071
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Este elegante ático está situado en el centro de Nueva Andalucía, a poca distancia de todo –…
$794,231
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Una rara oportunidad de comprar un apartamento dúplex de 3 dormitorios / 3 baños con orienta…
$500,071
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descubre tu nueva casa en el corazón de Fuengirola! Este impresionante ático de 90 m2 ofrece…
$388,173
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Impresionante ático en Benalmádena - Situado en la urbanización en la zona de Torrequebrada …
$1,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Exclusivo ático con vistas panorámicas al mar, a solo 100 metros de la playa. Presentamos es…
$563,610
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Encantador ático orientado al sur de dos dormitorios en la comunidad cerrada Bel Air Gardens…
$382,407
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descubra este exquisito ático dúplex situado en una urbanización de estilo pueblo andaluz, c…
$617,735
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