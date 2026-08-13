Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. San Diego County
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en San Diego County, Estados Unidos

;
1 propiedad total found
Villa en San Diego, Estados Unidos
Villa
San Diego, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Es un hogar único en el sur de California, y tardó 10 años en obtener permisos y construir.E…
$24,65M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en San Diego County, Estados Unidos

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir