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Oficinas en Venta en Nueva York, Estados Unidos

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bienes raíces comerciales
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Oficina 328 m² en Nueva York, Estados Unidos
Oficina 328 m²
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 328 m²
Alquiler o venta local grande distribuido en 328 metros todo en una sola planta. Zona inmejo…
$469,479
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