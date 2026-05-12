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Apartamentos en venta en Condado de Nueva York, Estados Unidos

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2 habitaciones
4
Apartamento Borrar
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12 propiedades total found
Apartamento 8 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 8
Área 765 m²
Aquire Call
$15,99M
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
El Drobel
$4,00M
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Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
La entrada principal del Proyecto está hecha en la escala y estilo de piedra arenisca tradic…
$960,000
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AdriastarAdriastar
Apartamento 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
El Drobel
$6,95M
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Aquire Call
$1,27M
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Apartamento 6 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 6
Área 807 m²
Aquire Call
$16,67M
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GrekodomGrekodom
Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Área 110 m²
Aquire Call
$1,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Parque Tortuna
$2,20M
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
La entrada principal del Proyecto está hecha en la escala y estilo de piedra arenisca tradic…
$1,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
Aquire Call
$2,72M
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
El Drobel
$5,60M
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Apartamento 4 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Área 332 m²
Aquire Call
$3,57M
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