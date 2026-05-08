Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Florida
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Florida, Estados Unidos

;
Miami
15
Villa Borrar
Eliminar
15 propiedades total found
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Una casa de 240m2 se alquila en una parcela de 650m2 en el barrio Donja Gorica de Podgorica.…
$1,765
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
$3,059
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Una casa familiar espaciosa y funcional está disponible para alquilar en el comienzo mismo d…
$1,765
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Villa de 6 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
$1,765
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Alquiler: una villa exclusiva con piscina privada situada en Markovići, a solo 4 km de Budva…
$3,530
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
5 dormitorios Baño grande Pequeño inodoro Sala de estar, cocina y comedor garaje cubierto pa…
$1,059
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Se puede alquilar un bonito ático de 140 m2, con 4 amplias terrazas con una superficie total…
$1,412
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Una casa grande, amigable con la familia, muy condicional. En la planta baja se separa un ap…
$1,294
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 370 m²
Una casa con una superficie de 370m2, en una parcela de 1700m2, en Zabjelo, con 6 dormitorio…
$3,295
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Una casa de lujo moderna de 320 m2 con terrazas y un sótano se alquila en Gornja Gorica, Rus…
$2,353
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Villa de 2 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Stari Aerodrom, Podgorica 📍 Ubicación: Vojislava Grujića 2A🏠 Tamaño: 500 m2, 2 salones, 5 do…
$4,118
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Disfrute de la elegancia y la comodidad en uno de los barrios más exclusivos de Podgorica - …
$5,295
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y deseables de Podgorica – Gorica…
$2,942
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
✨ Parte de una casa en alquiler – Primera ubicación cerca de la ciudad Kvart ✨ Una parte bie…
$800
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
$529
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir