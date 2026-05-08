Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Florida
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Florida, Estados Unidos

;
Miami
18
Estudio Borrar
Eliminar
18 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
🏡 Apartamento estudio en alquiler – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Mensual📐 32 m2 ✨ Se puede al…
$387
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
$447
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
📍 Ubicación: Blok 9📐 Tamaño: 28 m2💶 Precio: 350€/mes🛋️ Totalmente amueblado Un apartamento e…
$412
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
$353
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Un apartamento estudio totalmente amueblado de 25m2 está disponible para alquilar. El aparta…
$412
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
$412
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
📍 Ubicación: Zabjelo🏠 Tamaño: 25 m2🏢 Planta: 3a (construcción sin ascensor)🛋️ Totalmente amu…
$353
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Situado en una de las zonas más bellas para vivir en Podgorica – justo en el centro de la ci…
$529
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
🏡 Luxury Studio Apartment – Tuški put, Podgorica Apartamento de estudio de lujo recientement…
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
$412
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
$377
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Un apartamento de estudio de lujo de 30 m2 está disponible para alquilar, situado en Bulevar…
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
El apartamento estudio LUXuriously furnished de 24 m2 está disponible para alquilar en Sveto…
$588
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Un estudio moderno y confortable en el asentamiento de City Kej. Totalmente equipado: Intern…
$706
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Cozy Studio Apartment Near City Center – 30m2 Este encantador apartamento estudio de 30m2 es…
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir