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Propiedades residenciales en venta en Brunswick County, Estados Unidos

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2 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Calabash, Estados Unidos
Casa 9 habitaciones
Calabash, Estados Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
Este respiro, 3696 pies cuadrados Signature Inicio diseñado por el distinguido y galardonado…
$719,000
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Casa 9 habitaciones en Calabash, Estados Unidos
Casa 9 habitaciones
Calabash, Estados Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
Ven a ver esta increíble casa de tres dormitorios y tres baños enclavada en la hermosa comun…
$549,900
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