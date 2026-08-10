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Casas en Venta en Rozdilna Raion, Ucrania

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Zakharivka
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Casa en Blahodatne, Ucrania
Casa
Blahodatne, Ucrania
Área 83 m²
38304 Venderé una casa acogedora en el pueblo de Blagodatnoe (Kirovo) del distrito de Razdan…
$50,000
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Casa en Zakharivka, Ucrania
Casa
Zakharivka, Ucrania
Área 134 m²
33737 Venderé una casa moderna en Letonia. La casa se encuentra en una parcela de 7 acres, …
$67,500
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Casa en Zakharivka, Ucrania
Casa
Zakharivka, Ucrania
Área 140 m²
33738 Venderé una casa moderna en Khadjibeyskaya. Situado en una parcela de 6 acres. Superfi…
$70,000
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Casa en Zakharivka, Ucrania
Casa
Zakharivka, Ucrania
Área 150 m²
33736 Venderé una casa moderna en la calle Hajibeyskaya. La casa se encuentra en una parcel…
$75,000
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Casa en Zakharivka, Ucrania
Casa
Zakharivka, Ucrania
Área 140 m²
33735 Venderé una casa moderna en la calle Hajibeyskaya. La casa se encuentra en una parcel…
$70,000
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