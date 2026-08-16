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Dúplex del mar en venta en Mezitli, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 15
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$293,091
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 13
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$189,857
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$246,196
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