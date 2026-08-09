Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kemer
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Kemer, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Çamyuva, Kemer Çamyuva, ubicada …
$516,936
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 226 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo independiente a estrenar en venta en Antalya Kemer Çamyuva La villa de lujo es…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Villas de lujo en venta en Kemer con vistas a la montaña Al estar en uno de los destinos tur…
$762,036
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Chalet Independiente con Piscina Privada a 300 m del Mar en Kemer, Antalya Este chalet dúple…
$685,155
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada en Kemer – lista para ocupaciónImagínese mañanas con vista…
$411,598
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con 3 dormitorios en ubicación privilegiada en Kemer Antalya Kemer es un…
$1,04M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 2
Villas Cerca de los Servicios Diarios en Tekirova, Kemer Las villas se encuentran en Tekirov…
$1,26M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Villa Independiente de Lujo de 6 Dormitorios en Kemer, Antalya La villa se encuentra en Keme…
$1,92M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir