Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Fethiye
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Fethiye, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
28 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$673,802
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en una Comunidad Cerrada en Fethiye Kız…
$512,645
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo con Piscina Privada Cerca de Todas las Comodidades en Çalış Fethiye Fethiye es…
$732,344
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 4
Villa independiente en el proyecto galardonado en Fethiye Ölüdeniz El chalet independiente e…
$802,338
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una villa donde el espacio, la calidad y la privacidad se combinanEsta espaciosa villa de 4 …
$600,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Villa de una Sola Planta de 3 Dormitorios Con Piscina y Jardín en la Zona Hotelera de Fethiy…
$1,56M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Número de plantas 3
SOLE AUTHORIZED BY YILTAŞ HOMES REAL ESTATESituado en Hisarönü, una de las zonas más valiosa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Gayrimenkul
Idiomas hablados
English
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
Elegante Casa Independiente Cerca de Todas las Comodidades y de Ölüdeniz en Ovacık Fethiye F…
$1,07M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 5 habitaciones con vista al mar y piscina infinita en Fethiye, Turquía Ubic…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Dormitorios con Piscina y Jardín en Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüde…
$376,891
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Jardín y Piscina Privada en Ölüdeniz, Fethiye La villa está situada …
$547,995
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villas Independientes de 4 Dormitorios Cerca de los Servicios en Fethiye Akarca Estas encant…
$1,08M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Piso 1/3
Villas amuebladas y bien equipadas en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es muy apreciada por sus bahí…
$805,074
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Servicios Sociales en Fethiye Ölüdeniz Fethiye es un asentamiento po…
$1,75M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con piscina privada y vistas a la naturaleza en Ovacık, Ölüdeniz, Feth…
$453,054
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
🏡 Villa en Uzumlu, FethiyeA 15 minutos del mar, tranquila ubicación elevada, rodeada de bosq…
$1,000,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas de Diseño Exclusivo con Piscina en Mugla Fethiye, Entrelazadas con la Naturaleza Yeşi…
$558,002
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Faralya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Faralya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Una villa costera en Faralya, un lugar donde la naturaleza se convierte en parte de tu vidaH…
$680,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Villa Dúplex de 3 Dormitorios con Vistas a la Naturaleza en Yeşilüzümlü, Fethiye La villa es…
$337,583
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villas de Piedra Kayaköy en Fethiye con Patrimonio Histórico Kayaköy es un tranquilo asentam…
$1,33M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con 5 Dormitorios, Piscina y Jardín en Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye e…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Vivir por el agua es un sueño que puede convertirse en una realidad.En el centro de Fethiye,…
$550,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 3
Villa independiente con vistas a la naturaleza y piscina privada en Ovacık Ölüdeniz Fethiye …
$501,750
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo de 4 Dormitorios Cerca de la Playa en Fethiye Fethiye es uno de los distritos …
$1,10M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villas exclusivas con potencial de inversión en Çalış, Fethiye Fethiye, uno de los destinos …
$673,802
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa independiente con amplio jardín y tecnología de domótica en Fethiye Fethiye ha sido un…
$1,33M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de inversión en una ubicación céntrica en Fethiye Ölüdeniz Las villas independientes …
$760,270
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir