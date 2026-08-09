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Dúplex del mar en venta en Fethiye, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/3
Dúplex con Vista al Mar Cerca del Paseo Marítimo en Fethiye Fethiye es uno de los destinos r…
$501,750
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