Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Erdemli
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Erdemli, Turquía

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 480 m² en Erdemli, Turquía
Hotel 480 m²
Erdemli, Turquía
Área 480 m²
Número de plantas 6
Ciudadanía turca para toda la familia cuando compra!!Piso en el hotel 8 apartamentos por $ 6…
$599,999
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir