Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Región del Mar Negro
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Región del Mar Negro, Turquía

;
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 30 m² en Ortahisar, Turquía
Tienda 30 m²
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 30 m²
Piso 1
Tienda en Alquiler en una Calle Concurrida en Beşirli Esta tienda comercial está situada en …
$321
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 80 m² en Senkoy, Turquía
Propiedad comercial 80 m²
Senkoy, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Los locales están situados en la planta baja de un edificio residencial en Durres. La propie…
$699
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir