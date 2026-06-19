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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Artvin, Turquía

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Propiedad comercial 80 m² en Senkoy, Turquía
Propiedad comercial 80 m²
Senkoy, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Los locales están situados en la planta baja de un edificio residencial en Durres. La propie…
$699
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
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