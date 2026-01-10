Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Zanzibar
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Zanzibar, Tanzania

1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Kati, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Kati, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Piso 2/2
Horizon Villa – Inversión de lujo en Pongwe Beach (Primera Línea, junto al Paraíso Blanco) …
$258,401
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
