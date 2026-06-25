Apartamentos con Terraza en venta en Zanzibar, Tanzania

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Apartamento 1 habitación en Bwejuu, Tanzania
Premium Premium
Apartamento 1 habitación
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 53 m²
Piso 1/5
El proyecto en Zanzibar "Aura Ra", clase premium, en la primera costa, a sólo 100 metros del…
$83,000
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Estudio 1 habitación en Kusini, Tanzania
Estudio 1 habitación
Kusini, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/6
Complejo Premium Wellness 80 metros del océano:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Ubicación superi…
$83,000
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Agencia
Your Invest Home
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Apartamento 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Apartamento 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/7
Complejo Premium Resort🏝 Zanzibar es un complejo turístico de primera calidad en el corazón …
$95,000
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Apartamento 5 habitaciones en Shangani, Tanzania
Apartamento 5 habitaciones
Shangani, Tanzania
Habitaciones 5
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/11
Apartamento 1 + 1 con una superficie de 47 metros cuadrados en la 4a planta con plazos hasta…
$100,000
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Apartamento 1 habitación en Bwejuu, Tanzania
Apartamento 1 habitación
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/8
Zanzibar Premium proyecto 5* en PAJEPreSale antes de que comiencen las obras de construcción…
$90,000
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Apartamento 2 habitaciones en Zanzíbar, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/6
Apartamento 1+1 con una superficie de 66,5 metros cuadrados. con balcón y una gran terraza e…
$120,000
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Bwejuu, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 5/5
Al comprar este apartamento, usted puede obtener un permiso de residencia! Los dos últimos a…
$118,000
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Tipos de propiedades en Zanzibar

estudios
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Zanzibar, Tanzania

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