  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Región de Zanzíbar Oeste
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Región de Zanzíbar Oeste, Tanzania

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Zanzíbar, Tanzania
Estudio 1 habitación
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/6
Apartamento en el océano con excelentes oportunidades de inversión a un precio muy asequible…
$91,907
Estudio 1 habitación en Zanzíbar, Tanzania
Estudio 1 habitación
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Bienvenido al cielo en la tierra.Imagina un lugar ideal para relajarse e invertir, situado l…
$96,904
