Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Región de Zanzíbar Sur y Central
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

Paje
6
Casa Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kati, Tanzania
Casa 3 habitaciones
Kati, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Descubra una rara oportunidad de poseer una impresionante propiedad frente a la playa en una…
$390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Paje, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Paje, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 1/1
Exclusiva villa de 2 dormitorios con piscina privada y jardín en un complejo cerrado de 10 u…
$269,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Paje, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Paje, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 1/1
Exclusiva villa de 2 dormitorios con piscina privada y jardín en un complejo cerrado de 10 u…
$259,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Villa 3 habitaciones en Paje, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Paje, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 1/1
Exclusiva villa de 2 dormitorios con piscina privada y jardín en un complejo cerrado de 10 u…
$269,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Paje, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Paje, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 1/1
Exclusiva villa de 2 dormitorios con piscina privada y jardín en un complejo cerrado de 10 u…
$269,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Paje, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Paje, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 1/1
Exclusiva villa de 2 dormitorios con piscina privada y jardín en un complejo cerrado de 10 u…
$289,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Paje, Tanzania
Villa 3 habitaciones
Paje, Tanzania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Piso 1/1
Exclusiva villa de 2 dormitorios con piscina privada y jardín en un complejo cerrado de 10 u…
$259,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Tipos de propiedades en Región de Zanzíbar Sur y Central

villas

Parámetros de las propiedades en Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir