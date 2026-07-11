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Apartamentos con Jardín en venta en Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

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6 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Bwejuu, Tanzania
Premium Premium
Apartamento 1 habitación
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/5
El proyecto en Zanzibar "Aura Ra", clase premium, en la primera costa, a sólo 100 metros del…
$83,000
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Apartamento 1 habitación en Bwejuu, Tanzania
Apartamento 1 habitación
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/8
Zanzibar Premium proyecto 5* en PAJEPreSale antes de que comiencen las obras de construcción…
$90,000
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Apartamento 2 habitaciones en Bwejuu, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/9
AURA Park, no solo compras un apartamento en Zanzibar, inviertes en un estilo de vida que te…
$90,000
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Value OneValue One
Apartamento 1 habitación en Bwejuu, Tanzania
Apartamento 1 habitación
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/8
Zanzibar Premium proyecto 5* en PAJEPreSale antes de que comiencen las obras de construcción…
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Apartamento 2 habitaciones en Bwejuu, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 5/5
Al comprar este apartamento, usted puede obtener un permiso de residencia! Los dos últimos a…
$118,000
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Estudio 1 habitación en Kusini, Tanzania
Estudio 1 habitación
Kusini, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/6
Complejo Premium Wellness 80 metros del océano:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Ubicación superi…
$83,000
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TekceTekce

Tipos de propiedades en Región de Zanzíbar Sur y Central

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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