Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Región de Zanzíbar Norte
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Nungwi, Tanzania
Villa
Nungwi, Tanzania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 485 m²
Villas de tres dormitorios Zanzibar, disponible ahora en uno de los balnearios más esperados…
$2,50M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir