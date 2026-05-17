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Apartamentos con Terraza en venta en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

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Nungwi
6
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Apartamento 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/7
Complejo Premium Resort🏝 Zanzibar es un complejo turístico de primera calidad en el corazón …
$95,000
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Tipos de propiedades en Región de Zanzíbar Norte

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

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