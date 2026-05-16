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Estudios con Jardín en venta en Zanzíbar, Tanzania

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Estudio 1 habitación en Zanzíbar, Tanzania
Estudio 1 habitación
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Bienvenido al cielo en la tierra.Imagina un lugar ideal para relajarse e invertir, situado l…
$96,904
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Parámetros de las propiedades en Zanzíbar, Tanzania

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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