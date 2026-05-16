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Apartamentos con Jardín en venta en Zanzíbar, Tanzania

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Zanzíbar, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/6
Apartamento 1+1 con una superficie de 66,5 metros cuadrados. con balcón y una gran terraza e…
$120,000
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Estudio 1 habitación en Zanzíbar, Tanzania
Estudio 1 habitación
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Bienvenido al cielo en la tierra.Imagina un lugar ideal para relajarse e invertir, situado l…
$96,904
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Parámetros de las propiedades en Zanzíbar, Tanzania

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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