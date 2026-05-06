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Apartamentos con piscina en venta en Shangani, Tanzania

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Apartamento 5 habitaciones en Shangani, Tanzania
Apartamento 5 habitaciones
Shangani, Tanzania
Habitaciones 5
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/11
Apartamento 1 + 1 con una superficie de 47 metros cuadrados en la 4a planta con plazos hasta…
$100,000
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Parámetros de las propiedades en Shangani, Tanzania

con Jardín
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De lujo
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