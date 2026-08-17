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Villas en venta en Nungwi, Tanzania

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Villa en Nungwi, Tanzania
Villa
Nungwi, Tanzania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 485 m²
Villas de tres dormitorios Zanzibar, disponible ahora en uno de los balnearios más esperados…
$2,50M
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