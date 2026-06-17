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Apartamentos en la montaña en venta en Kusini, Tanzania

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Paje
5
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Bwejuu, Tanzania
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Apartamento 2 habitaciones
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/9
AURA Park, no solo compras un apartamento en Zanzibar, inviertes en un estilo de vida que te…
$90,000
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Desarrollador
MB HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
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Tipos de propiedades en Kusini

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Kusini, Tanzania

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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