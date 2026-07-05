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Apartamentos con garaje en venta en Kaskazini A, Tanzania

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Nungwi
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2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Kendwa, Tanzania
Estudio 1 habitación
Kendwa, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/7
Complejo Premium a 100 m del océano en la ubicación TOP-1 de Nungwi & Paje Island.✔ Ubicació…
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Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/7
Complejo Premium a 100 m del océano en las playas TOP-3.localizaciones de Paje & Nungwi,✔ Ub…
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Tipos de propiedades en Kaskazini A

estudios
1 habitación

Parámetros de las propiedades en Kaskazini A, Tanzania

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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