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Casas con Jardín en Venta en Tanzania

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Zanzibar
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Región de Zanzíbar Sur y Central
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8 propiedades total found
Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
The Two Bedroom Sea View Villa — Zanzibar es una residencia premium frente a la playa de SQM…
$1,000,000
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Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Villas de un dormitorio Zanzibar, disponible ahora en uno de los balnearios más esperados de…
$1,05M
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Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 360 m²
Villas de dos dormitorios Zanzibar, disponible ahora en uno de los balnearios más esperados …
$1,50M
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Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
La villa de bosque de un dormitorio Zanzibar ofrece a los inversores una rara oportunidad pa…
$550,000
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Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Villa de puesta de sol de Zanzibar — 3 Cama Desde $330.000 representa la oferta insignia den…
$330,000
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Villa en Nungwi, Tanzania
Villa
Nungwi, Tanzania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 485 m²
Villas de tres dormitorios Zanzibar, disponible ahora en uno de los balnearios más esperados…
$2,50M
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Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Esta villa de inversión Zanzibar representa la propuesta de valor más fuerte en un exclusivo…
$299,000
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Villa en Tanzania
Villa
Tanzania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Esta villa de Zanzibar le sitúa dentro de un exclusivo complejo costero de 12 villas, una op…
$199,000
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