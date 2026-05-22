Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Tanzania

;
Zanzíbar
10
Zanzibar
34
Región de Zanzíbar Sur y Central
14
Región de Zanzíbar Oeste
11
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Zanzíbar, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/6
Apartamento 1+1 con una superficie de 66,5 metros cuadrados. con balcón y una gran terraza e…
$120,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Apartamento 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/7
Complejo Premium Resort🏝 Zanzibar es un complejo turístico de primera calidad en el corazón …
$95,000
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Shangani, Tanzania
Apartamento 5 habitaciones
Shangani, Tanzania
Habitaciones 5
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/11
Apartamento 1 + 1 con una superficie de 47 metros cuadrados en la 4a planta con plazos hasta…
$100,000
Dejar una solicitud
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Tanzania

áticos
estudios
1 habitación
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Tanzania

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir