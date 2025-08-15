Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Suiza
  3. Visp
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Visp, Suiza

1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Zermatt, Suiza
Apartamento 5 habitaciones
Zermatt, Suiza
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 3
Apartamento de lujo con vistas a la montaña Matterhorn a solo 150 metros del teleférico Sunn…
Precio en demanda
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
