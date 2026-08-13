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Propiedades residenciales en venta en Vevey, Suiza

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Vevey, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Vevey, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
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