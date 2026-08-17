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Propiedades residenciales en venta en Valdia, Suiza

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Montreux
6
13 propiedades total found
Casa grande 6 habitaciones en Territet, Suiza
Casa grande 6 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 4
La combinación perfecta de sofisticación y elegancia! Esta hermosa casa está ubicada en la f…
$4,78M
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Casa 5 habitaciones en Territet, Suiza
Casa 5 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Bonita casa en una zona prestigiosa. Esta encantadora casa se encuentra a pocos minutos del …
$5,52M
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Villa 10 habitaciones en Chernex, Suiza
Villa 10 habitaciones
Chernex, Suiza
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
A sólo 10 minutos del centro de Montreux, en el prestigioso pueblo de Caux, hay una residenc…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Casa grande 2 habitaciones en Territet, Suiza
Casa grande 2 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Excelente ubicación con excelentes vistas al lago. Esta hermosa villa con 4.5 habitaciones e…
$4,77M
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Villa en Territet, Suiza
Villa
Territet, Suiza
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
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Casa 8 habitaciones en Nyon, Suiza
Casa 8 habitaciones
Nyon, Suiza
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 500 m²
Número de plantas 2
Esta casa de lujo está ubicada en una gran parcela de 16.402 m & sup2; en la pintoresca zona…
$9,03M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Rennaz, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Rennaz, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
¡Amor a primera vista! Luminoso apartamento de 4.5 habitaciones con una gran terraza.¿Sueñas…
$983,347
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Apartamento 4 habitaciones en Vevey, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Vevey, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
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Casa grande 6 habitaciones en District de Lausanne, Suiza
Casa grande 6 habitaciones
District de Lausanne, Suiza
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Número de plantas 3
Esta lujosa y espaciosa casa señorial ofrece una excelente ubicación y una maravillosa vista…
$5,73M
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Casa 4 habitaciones en Territet, Suiza
Casa 4 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Exclusive stunning duplex with breathtaking lake views. This stunning duplex, located in th…
$5,57M
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Apartamento 4 habitaciones en Servion, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Servion, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 3
Excelente apartamento de 4,5 metros cuadrados con un gran jardín en una ubicación tranquila …
$993,040
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Casa 10 habitaciones en District de Lausanne, Suiza
Casa 10 habitaciones
District de Lausanne, Suiza
Dormitorios 10
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Esta mansión está idealmente ubicada entre el centro de la ciudad y las orillas del lago de …
$19,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Villeneuve VD, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Villeneuve VD, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Magnífico apartamento de 4.5 dormitorios en un edificio de 2 plantas. Construir 2018.Es el s…
$1,06M
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