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Propiedades residenciales en venta en Grisones, Suiza

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Sankt Moritz
5
5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sankt Moritz, Suiza
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Apartamento 3 habitaciones
Sankt Moritz, Suiza
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
$9,42M
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Apartamento 4 habitaciones en Sankt Moritz, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Sankt Moritz, Suiza
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 4
Apartamento con renovación completa en St. Moritz. Preciosos y luminosos apartamentos se enc…
$4,03M
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Apartamento 5 habitaciones en Sankt Moritz, Suiza
Apartamento 5 habitaciones
Sankt Moritz, Suiza
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Furnished 5-room apartment with terrace and balcony overlooking Lake St. Moritz with 2 parki…
$11,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Sankt Moritz, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Sankt Moritz, Suiza
Dormitorios 4
Área 140 m²
Número de plantas 4
Apartamento con renovación completa en St. Moritz. Preciosos y luminosos apartamentos se enc…
$4,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Sankt Moritz, Suiza
Apartamento 3 habitaciones
Sankt Moritz, Suiza
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Spacious furnished 3-room apartment with two terraces  and a fireplace with a breathtaking v…
$7,49M
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