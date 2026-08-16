Villas en venta en Ginebra, Suiza

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Villa
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Elegante Villa Premium Class – la primera línea en el lago de LemansColonia, Ginebra ← Ofert…
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Villa en Collonge Bellerive, Suiza
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Dormitorios 5
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Área 550 m²
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Esta magnífica casa está ubicada en una zona exclusiva en el corazón de Vandevre, a pocos mi…
$7,75M
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Аталанта
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