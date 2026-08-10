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Propiedades residenciales en venta en Ginebra, Suiza

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casas independientes
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5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Carouge, Suiza
Casa 4 habitaciones
Carouge, Suiza
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 3
Situada en el corazón del pueblo de Laconex, esta magnífica casa espaciosa y elegante del si…
$1,28M
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Castillo 35 habitaciones en Ginebra, Suiza
Castillo 35 habitaciones
Ginebra, Suiza
Habitaciones 35
Área 1 500 m²
Excepcional Castle on Lake Geneva, GenevaEn el pintoresco pueblo de la región de La Cote, ce…
Precio en demanda
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Villa en Cologny, Suiza
Villa
Cologny, Suiza
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Elegante Villa Premium Class – la primera línea en el lago de LemansColonia, Ginebra ← Ofert…
$19,39M
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LDV InvestLDV Invest
Casa grande 20 habitaciones en Ginebra, Suiza
Casa grande 20 habitaciones
Ginebra, Suiza
Habitaciones 20
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
Propiedad histórica única en GinebraMagnífica residencia en un territorio privado de 6 hectá…
Precio en demanda
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Villa en Collonge Bellerive, Suiza
Villa
Collonge Bellerive, Suiza
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Número de plantas 2
Esta magnífica casa está ubicada en una zona exclusiva en el corazón de Vandevre, a pocos mi…
$7,75M
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Parámetros de las propiedades en Ginebra, Suiza

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