Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Suiza
  3. Ginebra
  4. Residencial
  5. Casa grande

Mansiones en venta en Ginebra, Suiza

Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 20 habitaciones en Ginebra, Suiza
Casa grande 20 habitaciones
Ginebra, Suiza
Habitaciones 20
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
Propiedad histórica única en GinebraMagnífica residencia en un territorio privado de 6 hectá…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ginebra, Suiza

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir